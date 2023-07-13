Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий шутливо прокомментировал слова модератора пленарной сессии Руслана Юнусова, известного ученого-физика, об основных символах 1937 года. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, модератор заявил, что в обществе всё чаще возникают вопросы о том, что является основным «символом нового времени».

Юнусов пояснил, что в 1937 году скульптор Вера Мухина представила композицию «Рабочий и колхозница». Соответственно, добавил он, группа стала символом того времени, 1937 года.

«Хорошо Вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 1937 года», - шутливо заметил Путин.