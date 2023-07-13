Володин посоветовал Байдену пройти курс лечения в центре психиатрии им. Сербского

Володин посоветовал Байдену пройти курс лечения в центре психиатрии имени Сербского
Президент США Джо Байден серьезно болен, и Россия может предложить ему помощь: нужные специалисты есть в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. С такой рекомендацией выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Это глубоко больной и несчастный человек. Причем учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен, - сказал Володин, реагируя на реплику лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. - В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович, предложить ему медицинскую помощь".
"Потому что мучается не только он - вся планета, учитывая, что Соединенные Штаты Америки все больше и больше создают напряженность в мире, правильно было бы заняться ему своим здоровьем, - продолжил спикер. - И надо всем специалистам, лучшим специалистам из разных стран оказать ему такую помощь".
Председатель Госдумы считает, что тогда "спокойствие придет во все государства, мир наступит".
Володин также добавил, что "Европа заболела теми же заболеваниями, симптомы одинаковые".