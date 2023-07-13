Володин посоветовал Байдену пройти курс лечения в центре психиатрии им. Сербского

"Это глубоко больной и несчастный человек. Причем учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен, - сказал Володин, реагируя на реплику лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. - В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович, предложить ему медицинскую помощь".