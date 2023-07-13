Турчак: депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Обращение генерал-майора Ивана Попова, в котором он сообщил, что его якобы отстранили от службы, было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу. Об этом в четверг в своем Telegram-канале написал секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

"Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, - написал он. - То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести".

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Говоря о самом Попове, Турчак, также возглавляющий рабочую группу по вопросам СВО, отметил, что такими командирами страна может гордиться.

"А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики", - указал он.

В среду Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение Попова. В обращении Попов рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией и неких разногласиях с руководящим составом.

О 58-й армии

58-я общевойсковая армия (ОА) со штабом во Владикавказе (входит в Южный военный округ) считается самой воюющей ОА.

Впервые была сформирована в Сибирском военном округе 10 ноября 1941 года. 30 августа 1942 года была сформирована в третий раз в составе Закавказского фронта на базе 24-й армии, которая располагалась на территории Чечни и Дагестана. 3 января 1943 года соединения и воинские части армии освободили города Моздок и Малгобек.

С декабря 1994 года по декабрь 1996 года соединения и воинские части 42-го армейского корпуса, а в последующем 58-й армии, участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В течение января 2000 года соединения и воинские части армии осуществляли преследование незаконных вооруженных формирований и вели боевые действия по захвату высот в районе Аргунского ущелья. С 1 по 3 сентября 2004 года соединения и воинские части 58-й армии участвовали в освобождении заложников в Беслане. С 8 по 12 августа 2008 года принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру.

С 2015 года военнослужащие армии выполняют задачи в центре по примирению сторон на территории Сирии силами батальонов военной полиции.