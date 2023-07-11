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Россия ждет от Дании конкретных шагов в расследовании взрыва на «Северных потоках»

Россия ждет от Дании, ФРГ и Швеции конкретных шагов по транспарентному расследованию терактов на «Северных потоках», заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия ждет от Дании конкретных шагов в расследовании взрыва на «Северных потоках»
© globallookpress.com

Небензя подчеркнул, что любые усилия западных стран, направленные на сокрытие следов диверсии на газопроводах, заранее обречены на провал.

Постпред отметил, что Москва ожидает, что европейские государства проведут объективное и транспарентное расследование всех обстоятельств инцидента.

К следственным действиям, уточнил Небензя, должны быть подключены российские специалисты и представители всех заинтересованных сторон.

Россия будет поднимать вопрос о терактах на газопроводах до тех пор, пока конкретные виновники не будут установлены и не понесут ответственность, предупредил постпред. Он добавил, что Москва оставляет за собой право провести собственное расследование.

Ранее Небензя предположил, что Германия, Дания и Швеция всеми силами стремятся замести следы преступления и выгородить США.

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