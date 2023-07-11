Россия ждет от Дании конкретных шагов в расследовании взрыва на «Северных потоках»

Россия ждет от Дании, ФРГ и Швеции конкретных шагов по транспарентному расследованию терактов на «Северных потоках», заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя подчеркнул, что любые усилия западных стран, направленные на сокрытие следов диверсии на газопроводах, заранее обречены на провал.

Постпред отметил, что Москва ожидает, что европейские государства проведут объективное и транспарентное расследование всех обстоятельств инцидента.

К следственным действиям, уточнил Небензя, должны быть подключены российские специалисты и представители всех заинтересованных сторон.

Россия будет поднимать вопрос о терактах на газопроводах до тех пор, пока конкретные виновники не будут установлены и не понесут ответственность, предупредил постпред. Он добавил, что Москва оставляет за собой право провести собственное расследование.