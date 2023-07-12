Медведев предрек исчезновение одной из сторон совета Украина — НАТО

Совет Украина — НАТО закончится исчезновением одной из сторон. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте.

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Политик напомнил, что в 2002 году был создан совет Россия — НАТО и «чем все закончилось, хорошо известно». По его мнению, на этот раз все закончится по-другому.

«Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — пояснил зампред Совбеза.