Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет новой информации относительно актуальности договоренности с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным от 24 июня, которую он мог бы сообщить.

«Нет новых элементов, которые я мог бы сообщить по этой теме», — сказал Песков.

До этого пресс-секретарь президента России на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о местонахождении Пригожина, заявил, что не может сказать, находится ли он в России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».