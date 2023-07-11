Российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что продление полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО говорит об отсутствии единства в альянсе.

Как он рассказал РИА Новости, с помощью саммита в Вильнюсе НАТО желает продемонстрировать «картинку абсолютного единства», что не соответствует действительности.

«Одним из практических их проявлений стала неспособность стран НАТО согласовать кандидатуру преемника генерального секретаря Столтенберга, в результате чего он остаётся ещё на год», — сказал он.

По словам Токовинина, разногласия есть и на фоне стремления наиболее русофобных стран альянса, которыми являются Польша и государства Прибалтики, «навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам».