Посол России заявил о прерванном контакте между РФ и НАТО
Контакты между Москвой и Североатлантическим альянсом сегодня не осуществляются, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление чрезвычайного и полномочного посла России в Бельгии Александра Токовинина, который отвечает за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.
По его словам, на случай необходимости остается открытым канал связи. Так он прокомментировал предстоящий саммит стран военного блока. Канал связи осуществляется через российское посольство в Бельгии. Как отметил дипломат, в последнее время на практике таких контактов нет.
Также посол напомнил, что последнее заседание совета Россия-НАТО состоялось в январе 2022 года, по факту сегодня он не существует, хотя решения об этом не принимались.
В октябре 2021 года в ответ на высылку дипломатов России при Североатлантическом альянсе российский министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об ответных мерах Москвы: помимо приостановки работы военной миссии связи военного альянса в столице России также прекратилась работа информбюро НАТО. Постпредство РФ при военном блоке приостановило работу, а для контактов с Москвой альянсу предложили обращаться к российскому послу в Бельгии.