Посол России заявил о прерванном контакте между РФ и НАТО

Контакты между Москвой и Североатлантическим альянсом сегодня не осуществляются, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление чрезвычайного и полномочного посла России в Бельгии Александра Токовинина, который отвечает за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

По его словам, на случай необходимости остается открытым канал связи. Так он прокомментировал предстоящий саммит стран военного блока. Канал связи осуществляется через российское посольство в Бельгии. Как отметил дипломат, в последнее время на практике таких контактов нет.

Также посол напомнил, что последнее заседание совета Россия-НАТО состоялось в январе 2022 года, по факту сегодня он не существует, хотя решения об этом не принимались.