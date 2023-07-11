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Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала высказалась о предстоящем саммите НАТО.

Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО
© ТАСС

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — подчеркнула она.

По ее словам, идет «массированная эшелонированная подготовка».

Захарова добавила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы и объявляются новые сборы помощи Киеву. «Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву"», — сказала она.

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