Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Японии о ЗАЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, а также министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси о ситуации на Заророжской АЭС.
По её словам, Москва удивлена тем, что «Япония оперирует безосновательными слухами».
«Обратили внимание на высказывания официальных лиц Японии, в частности генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси с выражением обеспокоенности по поводу обеспечения безопасности Запорожской АЭС в свете распространяемых киевским режимом фейков о якобы готовящейся там "российской провокации". Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований», – заявила она.
Захарова также предложила Токио разобраться с проблемами в сфере ядерной безопасности, которые связаны со сливом заражённой воды с Фукусимской АЭС. «Официальному Токио хотелось бы напомнить библейскую мудрость и порекомендовать перестать пытаться найти соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем», – добавила она.
Ранее Захарова прокомментировала штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы.