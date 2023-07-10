Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Японии о ЗАЭС

«Обратили внимание на высказывания официальных лиц Японии, в частности генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси с выражением обеспокоенности по поводу обеспечения безопасности Запорожской АЭС в свете распространяемых киевским режимом фейков о якобы готовящейся там "российской провокации". Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований», – заявила она.