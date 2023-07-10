Путин назначил новых прокуроров в шести регионах

Президент России Владимир Путин назначил своим указом прокурором Республики Дагестан Виктора Эппа. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на официальном портале нормативных правовых актов.

"Назначить на пятилетний срок <...> Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Согласно данным интернет-сайтов Генпрокуратуры, Виктор Эпп, уроженец Рязанской области, где в органах прокуратуры он занимал должности вплоть до заместителя прокурора, с марта 2021 года возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.