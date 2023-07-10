Песков сообщил о встрече Путина и главы ЧВК "Вагнер"

Во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, встреча длилась около 3 часов, в ней также участвовали командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек. Песков сказал, что подробности этой встречи ему неизвестны, однако отметил, что Путин дал оценку действий ЧВК на фронте в ходе СВО и прокомментировал события 24 июня.

"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения", — добавил он.

Напомним, что в ночь на субботу, 23 июня, в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по лагерям бойцов. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.