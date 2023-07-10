Пушков рассказал о ловушке для Запада при вступлении части Украины в НАТО
Рассуждение о срочном принятии Украины в НАТО демонстрирует сложное положение, в котором оказался Запад. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что расширение Североатлантического альянса за счет вступления Украины в блок подразумевает либо немедленное вступление НАТО в военный конфликт с Россией, либо неспособность альянса выполнить свои обязательства, что будет означать его недееспособность. При таком сценарии Запад попадается в ловушку, охарактеризовать которую можно словами «воевать нельзя отказываться», заметил Пушков.
«Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО», — заявил он.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поддержал идею принимать Украину в блок частями. С таким предложением ранее выступил глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот. Он подчеркнул, что в противном случае вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу по всем правилам и нормам придется отложить «до второго пришествия».