Пушков рассказал о ловушке для Запада при вступлении части Украины в НАТО

Рассуждение о срочном принятии Украины в НАТО демонстрирует сложное положение, в котором оказался Запад. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что расширение Североатлантического альянса за счет вступления Украины в блок подразумевает либо немедленное вступление НАТО в военный конфликт с Россией, либо неспособность альянса выполнить свои обязательства, что будет означать его недееспособность. При таком сценарии Запад попадается в ловушку, охарактеризовать которую можно словами «воевать нельзя отказываться», заметил Пушков.

«Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО», — заявил он.