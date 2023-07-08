МИД РФ назвал поставки Киеву кассетных боеприпасов проявлением агрессивного курса США
Решение администрации Джо Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов является еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и битву до "последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это уже было со смертоносными американо-натовскими системами, окажутся мирные люди.
Опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей.
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Передача кассетных боеприпасов свидетельствует о жесте отчаяния и бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления". Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены, говорится в комментарии МИД РФ.