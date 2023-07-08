Решение администрации Джо Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов является еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и битву до "последнего украинца", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это уже было со смертоносными американо-натовскими системами, окажутся мирные люди.

Опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей.

Чем опасны кассетные боеприпасы, читайте здесь