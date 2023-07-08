Крымские татары обратились к Эрдогану

Крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом направить в Крым официальных представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. Об этом пишет РИА «Новости».

В пятницу, 7 июля, украинский лидер Владимир Зеленский провел с Эрдоганом двухчасовые переговоры. Пресса и дипломаты на встречу не были допущены. В ходе беседы была затронута тема крымских татар.

Смирнов заметил, что Эрдоган на встрече с украинским коллегой в очередной раз отождествлил крымских татар с Украиной, «что не имеет ничего общего с реальностью».

Президенту Турции следует направить в Крым своих представителей с тем, чтобы они ознакомились как живут крымские татары после возвращения полуострова в состав России, отметил политик.

Только после этого, добавил он, Эрдоган получит моральное право делать заявления по этому вопросу.

Крымские татары на протяжении десятков лет, что полуостров находился в составе Украины, вели борьбу за свою свободу и свои права, отметил Смирнов.

Он уточнил, что власти Украины отказывались признавать государственным язык народа, запрещали ему строить Соборную мечеть, не вкладывали денежные средства в развитие инфраструктуры населенных пунктов, в которых компактно проживали крымские татары.