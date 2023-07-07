Президент России Владимир Путин уверен, что страна справится со сложностями, которые ей пытаются создавать некоторые государства.
"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится", - сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Он отметил, что "надо быть в курсе происходящих событий".
"Поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы", - добавил Путин.
С докладом он пригласил выступить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В регулярном совещании также приняли участие председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.