В Госдуме попросили Минюст признать Акунина иноагентом

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом», — написала Занко, объяснив, что ее побудила написать заявление постановка в одном из театров Санкт-Петербурга по произведению Акунина.

Занко указала на то, что Акунин проживает за границей и состоит в организации «Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов), которая «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины».

«Живет писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги», — размышляет депутат.

Новый роман «Яма» в вариантах для российской и нероссийской аудитории Акунин выпустил в мае 2023 года.