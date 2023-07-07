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Депутат Госдумы Занко попросила признать писателя Акунина иноагентом

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В Госдуме попросили Минюст признать Акунина иноагентом
© РИА Новости

«Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом», — написала Занко, объяснив, что ее побудила написать заявление постановка в одном из театров Санкт-Петербурга по произведению Акунина.

Занко указала на то, что Акунин проживает за границей и состоит в организации «Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов), которая «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины».

«Живет писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги», — размышляет депутат.

Новый роман «Яма» в вариантах для российской и нероссийской аудитории Акунин выпустил в мае 2023 года.

Ранее зампред СБ Дмитрий Медведев призвал прекратить экранизировать произведения Бориса Акунина. До этого писатель заявлял, что прокуратура потребовала от театров убрать его имя с афиш. Акунин также подчеркнул, что не получает дохода с показа постановок по своим произведениям.

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