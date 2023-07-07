В Госдуме попросили Минюст признать Акунина иноагентом

Депутат Госдумы Занко попросила признать писателя Акунина иноагентом
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом», — написала Занко, объяснив, что ее побудила написать заявление постановка в одном из театров Санкт-Петербурга по произведению Акунина.
Занко указала на то, что Акунин проживает за границей и состоит в организации «Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов), которая «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины».
«Живет писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги», — размышляет депутат.
Новый роман «Яма» в вариантах для российской и нероссийской аудитории Акунин выпустил в мае 2023 года.
Ранее зампред СБ Дмитрий Медведев призвал прекратить экранизировать произведения Бориса Акунина. До этого писатель заявлял, что прокуратура потребовала от театров убрать его имя с афиш. Акунин также подчеркнул, что не получает дохода с показа постановок по своим произведениям.