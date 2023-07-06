Кабмин рассмотрит практические решения регионов РФ в области цифровизации

Практические решения регионов России в области цифровизации, а также законодательные инициативы местных органов власти войдут в итоговую резолюцию всероссийского форума "Строим цифровой регион", который открылся в Перми. Все предложения, выработанные в первый день форума, будут рассмотрены правительством РФ, сообщил в ходе форума заместитель директора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Юрий Зарубин.

"Мы хотим услышать и понять, что мешает в успешном процессе цифровизации строительства, что необходимо изменить в законодательстве, какие решения необходимо принять, чтобы качественно изменить жизнь граждан. На пленарной сессии будут выработаны конкретные решения, по итогам мы сформируем некий протокол, который войдет в виде поручений в правительство РФ, и в дальнейшем федеральные и региональные органы власти будут его реализовывать", - сказал Зарубин.

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Одним из ключевых событий форума станет пленарная сессия, которая пройдет 7 июля. Планируется, что участие в ней примут министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На ней будут представлены итоги работы секций за первый день для дальнейшего формирования предложений на рассмотрение Правительства РФ.

В итоговую резолюцию войдет пул эффективных практических решений регионов, которые могут быть распространены на все регионы страны, а также законодательные инициативы, предлагаемые к реализации.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, Пермский край занимает лидирующие позиции по цифровой трансформации и имеет высокий уровень цифрового потенциала.

"Применение цифровых возможностей в строительной сфере позволит нам сделать градостроительный блок максимально прозрачным и эффективным. Для нас, как заказчика строительства большого числа объектов социальной сферы, одна из главных задач заключается в повышении качества выполнения работ компаниями при разумной экономии бюджетных средств. Помимо этого, мы стремимся создавать для бизнеса условия, при которых компании будут максимально эффективно работать и развиваться", - отметил Махонин.

О форуме

Всероссийский форум "Строим цифровой регион" проходит в Перми 6-7 июля на площадке одного из крупнейших частных технопарков России Morion Digita. Мероприятие входит в деловую программу празднования 300-летия Перми. Участники форума в течение двух дней будут обсуждать основные тренды цифровизации строительного сектора в России, эффективные IT-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов - от проектирования до эксплуатации объектов. По данным правительства Пермского края, в мероприятии принимают участие порядка 300 представителей государственных органов власти, бизнес-сообщества, руководителей компаний и отраслевых экспертов. Особое внимание уделено функционированию федеральных отраслевых систем, нормативно-правовому регулированию строительной отрасли и успешным практикам регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской и Иркутской областей, а также Республики Дагестан.