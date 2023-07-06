Захарова: Польша уклоняется от предоставления информации о задержании гражданина РФ

Варшава уклоняется от своих обязательств по предоставлению информации о задержании в Польше гражданина России Максима Сергеева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, посольство РФ в Польше незамедлительно потребовало от польской стороны объяснений в связи с этим инцидентом и официального подтверждения информации, а также обратилось в местные компетентные органы с требованием предоставить возможность посетить россиянина.

"Но в условиях царящей в стране русофобии и шпиономании польские власти уклоняются от выполнения своих прямых обязательств, которые предусмотрены международным правом", - сказала Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Москва продолжит внимательно следить за ситуацией и прилагать все возможные меры для защиты прав и законных интересов гражданина РФ.

30 июня генеральный прокурор Польши и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. По его словам, россиянин прикрывался деятельностью спортсмена и играл в хоккейном клубе первой лиги. Зёбро уточнил, что это уже четырнадцатый задержанный "разрабатываемой шпионской сети". Как полагает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".