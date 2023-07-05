Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что ЮНЕСКО поддерживает незаконный вывоз художественных ценностей из Украины и помогает их перевозке на территорию стран Евросоюза.

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По ее словам, есть достоверная информация, которая подтверждает это, в том числе статья в газете Le Monde. Захарова также отметила, что такая практика продолжается уже давно, и что Украина разрушает свое культурное наследие, находясь под влиянием США.

Кроме того, Захарова упомянула, что ЮНЕСКО напрямую участвует в этом процессе, помогая перевезти культурные ценности и предметы искусства из Украины в страны Европейского союза. Она подчеркнула, что ЮНЕСКО незаконно помогает «пристраивать» эти предметы искусства.

«Это превратилось в разрушение государственности, по сути, Украина разбазаривает свое собственное культурное достояние. Вы видите, как разрушаются храмы, как вывозятся вещи из музеев, из хранилищ, в неизвестном направлении. Если говорить о том, что творится на Украине, то это одна из деталей деятельности преступного режима Зеленского», - сказала Захарова.