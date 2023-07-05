Володин заявил о падении доверия французов к Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон наделал ошибок во внутренней политике, его рейтинг среди сограждан падает. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, из-за продолжающихся протестов Франция оказалась на пороге гражданской войны. Такая нестабильность возникла в связи с политикой действующего президента Макрона, отметил Володин.

«Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы», — написал спикер Госдумы.

Он посетовал, что во Франции сейчас нет политиков уровня Франсуа Миттерана и Жака Ширака. Володин утверждает, что французы стали обсуждать проблемы «не в стенах парламента, а на улице».

«Люди, не увидев своих представителей во власти, стали отстаивать собственные интересы совершенно иными способами», — заметил он.

Макрон своими действиями привел некогда стабильное государство к запуску процессов саморазрушения, резюмировал Володин.