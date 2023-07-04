Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с семьей из Дагестана. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В среду, 28 июня, глава государств с рабочим визитом посетил Дербент. После встречи с руководителями республики и посещения достопримечательностей, Путин направился в парк имени Низами Гянджеви.

Жители города встретили президента аплодисментами, окружили его, задавали вопросы и снимали встречу с главой государства на телефоны. Вместе с тем, не всем желающим удалось подойти к Путину.

На следующий день в интернете появилось трогательное видео. На кадрах школьница Раисат Акипова плакала потому, что не смогла увидеть президента.

На кадрах нового ролика Ахмет и Култум Акиповы вместе с дочкой заходят в зал, в котором их ждет Путин с двумя букетами цветов в руках. Раисат бежит к нему через весь зал. Глава государства тепло приветствует ее и вручает букет.

В ходе встречи Путин отметил, что тоже увидел этот ролик и принял решение пригласить девочку и ее родителей в Кремль.