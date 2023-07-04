Президент России Владимир Путин пошутил о хорошем настроении генерального директора компании «Камаз» Сергея Когогина, связав это с исчезновением конкурентов у отечественных автопроизводителей.

На встрече президента с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС замруководителя Федеральной налоговой службы РФ Юлия Шепелева рассказала президенту о впечатлениях от одного из выступлений Когогина, передает ТАСС. По ее словам, глава «Камаза» выступал «ярко и воодушевляюще», рассказывая о будущих планах.

«Конкуренты исчезли, вот он теперь в хорошем настроении пребывает», – пошутил Путин.

Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017-2023 года более 200 участников программы получили новые назначения.