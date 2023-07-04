Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки беспилотников под Москвой, которые произошли утром 4 июля. Об этом она написала в Telegram.

Захарова назвала случившееся очередным актом терроризма, указав, что был атакован район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры и аэропорт, который принимает также и зарубежные рейсы.

«Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — подчеркнула она.

Исходя из этого, считает представитель МИД, мировое сообщество «должно осознать», что США, Великобритания и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН, «финансируют террористический режим».