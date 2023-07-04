Белгородский губернатор уволил своего зама

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил своего заместителя Константина Полежаева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он пошел на такой шаг из-за систематического невыполнения чиновником своих обязанностей, включая некачественную организацию восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, подвергающихся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Гладков сообщил, что, начиная с 4 июля, власти начнут предлагать жителям приграничного Шебекино возвращаться в свои дома.

«Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — уточнил он.