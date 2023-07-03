Крымский сенатор дал совет людям, собирающимся пересечь Крымский мост

Крымский сенатор Сергей Цеков порекомендовал автомобилистам, планирующим попасть на полуостров через мост, закладывать дополнительные два-три часа. В комментарии NEWS.ru Цеков пояснил, что примерно столько времени уйдет на продвижение по пробке у Крымского моста.

Ситуации постепенно будет нормализовываться. Единственное, что я могу сейчас посоветовать — при поездке в Крым закладывать дополнительные 2-3 часа на дорогу по мосту. Просто быть готовыми и не нервничать. Увеличение безопасности сейчас просто необходимо для наших граждан, поэтому придется немного потерпеть, — рассказал Цеков

Сенатор пояснял, что пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за усиленного досмотра на пропускном пункте. По его словам, российские власти пытаются повысить уровень безопасности в период отпусков, из-за чего гражданам приходится долгое время стоять в пробке. Он отметил, что авиасообщение в Крым приостановлено, а на поезда невозможно приобрести билеты из-за увеличившегося спроса, поэтому россиянам приходится добираться к полуострову через Крымский мост.