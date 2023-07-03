Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России Владимир Путин поздравил Белоруссию с Днем Независимости, сообщается на сайте Кремля.

Залогом крепких отношений между Россией и Белоруссией Путин назвал закаленные в ходе Великой Отечественной войны узы братства и взаимовыручки.

«Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам», — заявил Путин.

Он также обратился к белорусскому лидеру, Александру Лукашенко, с пожеланиями крепкого здоровья и успехов. Всему белорусскому народу Путин пожелал счастья и процветания.

День Независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В этот день, в 1944 году, Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о создании общего военного совета Российской Федерации и Белоруссии.