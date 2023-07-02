Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа Пригожина

Политик рассказал о реакции Запада на последствия июньских событий в России. По мнению Медведева, народ продемонстрировал готовность сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Он указал на то, что власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость.

«Наших врагов — как внешних, так и внутренних — едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа», — подчеркнул Медведев.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.