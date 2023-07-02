"Это должно нас интересовать": Шольц о попытке мятежа в России

Шольц заявил, что было бы "несерьезно спекулировать" о последствиях попытки мятежа в РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в настоящее время несерьезно спекулировать на тему последствий попытки мятежа в России, но следует внимательно следить за развитием событий.
"Это изменения, происходящие в России", - сказал Шольц в воскресенье в интервью телеканалу ARD.
По его словам, "было бы несерьезным спекулировать" на тему того, стабилизируется ли ситуация или нет и "что последует в дальнейшем".
"Нам придется за этим очень тщательно наблюдать, поскольку это большая страна, обладающая атомным оружием. Это должно нас интересовать", - заявил канцлер.
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