Губернатор прокомментировал взрыв возле аэродрома в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале, что региональные власти устанавливают причины и обстоятельства взрыва в Приморско-Ахтарске.

Кондратьев уточнил, что находится на постоянной связи с главой города.

По словам губернатора, жертв и пострадавших нет. Кроме того, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел недалеко от аэродрома совместного базирования на северо-восточной окраине города, сообщает «Российская газета».

После взрыва образовалась воронка глубиной 4-5 метров и диаметром свыше 10 метров. Предположительно, взорвалась ракета, сбитая силами региональной ПВО.