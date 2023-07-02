Вернувшегося из тюрьмы в США Бута выдвинули в депутаты Ульяновской области

Член ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся в Россию из тюрьмы в США, стал одним из возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Территориальная группа №10, включающая в себя территории Заволжского одномандатного округа №10 и Заволжского одномандатного избирательного округа №11. Бут — первый номер в этой группе. Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения — город Душанбе Таджикской ССР», — заявил в ходе областной партийной конференции глава фракции ЛДПР в заксобрании региона Дмитрий Грачев.

В апреле газета «Ведомости» сообщила, что Бут может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу. Сразу после возвращения на родину он вступил в ЛДПР. При этом сам Бут эту информацию опроверг, заявляя, что вообще не планирует становиться депутатом.