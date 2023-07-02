Член ЛДПР Виктор Бут стал одним из возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области

Член ЛДПР Виктор Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области, сообщает ТАСС. "Территориальная группа N 10, включающая в себя территории Заволжского одномандатного округа N 10 и Заволжского одномандатного избирательного округа N 11. Бут — первый номер в этой группе", — сказал на конференции руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Дмитрий Грачев. "Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения — город Душанбе Таджикской ССР", - уточнил он. Ранее Бут открыл в Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге выставку своих картин "Берег мой тонкой линией", написанных в американской тюрьме. В интервью "Газете.Ru" он высказал мнение, что его уголовное дело было использовано США для отработки методов давления на Россию. Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и два с половиной года провел под арестом в тюрьме Бангкока, после чего был выдан США и заключен там под стражу. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.