Володин: Попытка мятежа укрепила позиции Путина в стране и мире

Авторитет президента России Владимира Путина вырос и об этом свидетельствует ситуация с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в воскресенье, 2 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих, — сказал он.

Володин подчеркнул, что никто — ни военные, ни гражданское общество — не поддержали мятеж, несмотря на возможность высказать свою точку зрения. Общество доказало свою зрелость, оставаясь верным президенту.

Также спикер Госдумы отметил, что 23-24 июня вошли в историю России как «дни единения и консолидации российского общества вокруг главы государства», написал он в своем Telegram-канале.