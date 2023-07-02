Володин: часть бойцов ЧВК "Вагнер" согласились с предложением Путина продолжить службу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что часть бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" согласились с предложением президента РФ Владимира Путина продолжить службу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Объяснив бойцам "Вагнера" реальное положение дел, [Путин] предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились", - пояснил Володин.

До этого Путин сообщал, что за год на финансирование ЧВК "Вагнер" из государственного бюджета было выделено 86 млрд рублей. Также собственник компании "Конкорд" через "Военторг" за год от государства смог заработать 80 млрд рублей. По словам президента, вагнеровцы пользовались уважением в России, так как проявляли мужество и героизм.