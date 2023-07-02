В старой записке Жириновского нашли причину провала мятежа Пригожина

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал старую записку бывшего лидера партии Владимира Жириновского, в которой депутат нашел объяснение провала мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Соответствующую запись он оставил в Telegram.

По словам Чернышова, после прочтения записки также становятся понятны причины развала СССР и Российской империи.

«Две ошибки. Вечно прочное Русское государство могло быть при опоре на 1) русский народ, 2) православие. Царь и большевики это не учли, и оба государства рухнули. Сейчас начинает исправляться, но 70 лет атеизма и интернационализма дают знать о себе», — говорится в тексте.

Депутат подчеркнул, что Россия выстояла перед очередным испытанием именно благодаря опоре на народ и веру, а также сплочению вокруг президента.

«Благодаря тому что граждане поддерживают государство, а власти опираются на эту поддержку в своих решениях, удалось предотвратить кровопролитие и не допустить гражданскую войну», — заключил он.