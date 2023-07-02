Родственникам чиновников могут запретить поездки в недружественные страны

Близким родственникам высокопоставленных российских чиновников могут временно заблокировать выезд в недружественные страны. Соответствующий проект готовят в ЛДПР, о нем РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Каргинов. По словам парламентария, через родственников может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц.

Фракция ЛДПР готовит поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Мы предлагаем <...> временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований, — сказал Каргинов.

Также ограничения могут распространяться на топ-менджеров государственных корпораций, членов совета директоров ЦБ РФ, ЦИК и прочих. По словам депутата, «информация в СМИ о VIP-турах» госслужащих вызывала раздражение в обществе и в мирное время. Сейчас же подобные вояжи «не только непозволительны, но и опасны», подчеркнул Каргинов.

Депутат отметил, что возможны и исключения — например, если в недружественную страну потребуется отправиться из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, на экстренное лечение или для сопровождения заболевшего близкого.

Также разрешение на выезд может быть оформлено, если родственнику госчиновника понадобится оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства.