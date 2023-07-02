В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту в курортный сезон. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, данный вопрос требует срочного вмешательства и решения. 1 июля в оперштабе Краснодарского края сообщили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса России объяснили, что очереди связаны с ростом количества автомобилей и подлежащего досмотру багажа.

«Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров», — отметил Ивлев.

До этого россияне, которые оказались в заторе по пути в Крым, поделились комментариями с«Лентой.ру». По их словам, многокилометровая автомобильная пробка образовалась из-за большого числа желающих попасть на полуостров.