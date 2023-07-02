Рогов заявил, что Украина в границах 1991 года может существовать только в составе России

"Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы. Одиннадцать двенадцатых того года мы были в едином государстве, поэтому да, в таких границах мы можем выйти на мирное урегулирование", - иронизирует Рогов.