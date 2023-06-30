Посла Колумбии пригласили в МИД РФ
Посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра был приглашен в МИД РФ в связи с заявлением Боготы о трех пострадавших колумбийцах в Краматорске, ему указано на необходимость рекомендовать гражданам страны избегать посещения территорий в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.
"30 июня в МИД России был приглашен посол Колумбии в Москве Аренас Нейра, которому в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, были даны пояснения", - указали в министерстве. "Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий", - добавили в МИД.
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