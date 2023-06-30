Посла Колумбии пригласили в МИД РФ

"30 июня в МИД России был приглашен посол Колумбии в Москве Аренас Нейра, которому в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, были даны пояснения", - указали в министерстве. "Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий", - добавили в МИД.