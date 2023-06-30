Россия выразила протест Польше из-за задержанного хоккеиста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выразила Польше решительный протест из-за задержания российского хоккеиста. Об этом сообщает ТАСС.

МИД потребовал от польских властей «исчерпывающих объяснений».

Захарова уточнила, что посольство РФ в Варшаве выясняет обстоятельства задержания. Дипломаты окажут россиянину всю необходимую помощь.

В генпрокуратуре Польши ранее объявили об аресте российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Его имя прокуроры не назвали, уточнив лишь, что он - профессиональный спортсмен клуба первой лиги.

Сообщалось, что хоккеист находится в Польше с октября 2021 года, ему 20 лет.

В генпрокуратуре его заподозрили в «деятельности по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах». Прокуроры утверждают, что он занимался разведкой и получал за нее вознаграждение.

Задержанному предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и действиях против интересов Польши. Максимальное наказание по этим обвинениям - десять лет лишения свободы.