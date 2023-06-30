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РБК: Мизулина может покинуть Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в Совете Федерации.

РБК: Мизулина может покинуть Совет Федерации
© ТАСС

Источник РБК рассказал, что Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Близкий к администрации президента собеседник, сказал РБК, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, не уточнив, кто именно, но вероятность ее ухода действительно высока.

В РБК уточнили, что согласно закону "О порядке формирования Совета Федерации", каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. Издание отметило, что после выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Мизулина известна как сторонник ограничения прав женщин на аборт, запрета суррогатного материнства и использования беби-боксов, ужесточения ответственности за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, об ограничении продажи алкогольных энергетиков, запрета на браки и усыновление детей лицам одного пола и тем, кто ранее сменил пол. Выступает за усиление роли церкви в государстве и семье. В частности, в 2013 году совместно с межфракционной группой Госдумы по защите христианских ценностей предлагала включить в Конституцию РФ статью об особой роли православия как "основы национальной и культурной самобытности России".

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