Российские дипломаты напомнили Британии о пропавших без следа Скрипалях

Великобритания до сих пор не раскрыла информацию о состоянии Сергея и Юлии Скрипалей, говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне.

Дипломаты напоминают, что после того, как Юлия Скрипаль в последний раз появилась на публике, прошло уже более пяти лет. Это был 2018 год, девушка на короткое время появилась перед камерой.

"Мы не забываем о наших соотечественниках", - сказано в сообщении дипломатов.

Лондон был также обвинен в том, что "несет всю полноту ответственности за их (Скрипалей, - прим.ред.) нынешнее положение"

Напомним, что 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию отравляющего вещества "Новичок". Лондон заявил, что оно разработано и завезено из России. В России категорически отвергли эти инсинуации, тем более, химики британского Портон-Дауна так и не выяснили, где именно было произведен состав.