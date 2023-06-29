Путин беззлобно пожурил стендистку за «обман» с замороженным чаем

Президент России Владимир Путин на конкурсе новых отечественных брендов заинтересовался замороженным чаем и выразил желание его попробовать. Сотрудница компании-производителя Original eco food brand пообещала прислать продукцию компании главе государства.

По данным агентства, компания, стенд которой привлек внимание президента, победила на конкурсе.

Сотрудница Original eco food brand пояснила, что ягоды для холодной смеси, используемой для приготовления напитков, собирают в экологически чистых районах.

Девушка при разговоре с главой государства выразила надежду, что в его знаменитой кружке когда-нибудь окажется их напиток.

Путин выразил желание попробовать ягодный чай немедленно: «Давайте». При этом президент взял в руки одну из упаковок чая, представленных на стенде.

Покрутив муляж в руках, он беззлобно прокомментировал увиденное словами из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «Просил приехать в гости и сказал, что старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил. Так же и здесь».