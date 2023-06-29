В Думе начали обсуждение переименования ОБЖ в "Основы безопасности и защита Родины"

"Этот вопрос сейчас находится на обсуждении. Мы прекрасно понимаем, что название хорошее, конкретно в названии указано "защита Родины", всем понятно, что имеется в виду. Но чтобы внести изменения, мы начинаем обсуждение в экспертном сообществе, мы предлагаем над содержанием поработать этого предмета. Если мы говорим, что изменения должны вступить с сентября 2024 года, мы абсолютно точно должны знать, что мы готовы согласиться не только с измененным названием, но и с усиленным содержанием", - сказала Казакова на заседании комитета.