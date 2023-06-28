Кадыров опубликовал селфи со встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал селфи со встречи с президентом России Владимиром Путиным. Снимок появился в его Telegram-канале.
Во время визита чеченский лидер доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике, а также обсудил с главой государства перспективные планы и достижения региона.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны (...) В заключении встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия!», — написал Кадыров.
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