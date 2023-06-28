Кадыров опубликовал селфи со встречи с Путиным

«Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны (...) В заключении встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия!», — написал Кадыров.