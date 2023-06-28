Госдума одобрила возвращение трудового воспитания в школы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет в обязанностях учащихся общественно полезный труд. Авторы пояснили "РГ", что это значит и заверили, что детей не будут заставлять мыть полы вместо уборщиц.

Обучающиеся, согласно законопроекту, обязаны участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой - с учетом возрастных и психофизических особенностей. Авторами инициативы выступили депутаты всех фракций Госдумы. Вопрос о необходимости возвращения в школы трудового воспитания был поднят депутатами в прошлом году в ходе правительственного часа с участием Министра просвещения Сергея Кравцова.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что и учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы. "Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду, - уверен спикер. - Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать".

По его оценке, если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. "Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так - потребители", - резюмировал председатель палаты парламента.

Володин также запустил опрос на эту тему в своем Telegram-канале, и 88% граждан высказалось за принятие закона об участии детей в общественно-полезном труде у себя в школе.

В основу документа легли предложения родительского сообщества, подтвердила председатель комитета Госдумы по просвещению ОльгаКазакова. "Вносимые нами изменения касаются формирования трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, - пояснила депутат. - Мы обязываем Минпросвещения включить в воспитательную программу все компоненты, связанные с получением навыков общественно полезного труда".

Глава комитета также отметила, что у образовательных организаций появится новая компетенция - содействие добровольческой деятельности.

"Это участие школьников в экологических акциях, мероприятиях, связанных с сохранением памятников. К примеру, шефство над Вечным огнем, уход за местами памяти наших Героев", - пояснила Казакова.

По ее словам, трудовое воспитание в школах научит детей самым главным базовым навыкам, которые будут нужны им в жизни и в дальнейшем профессиональном становлении. Этим законом, отметила депутат, законодатели собираются сказать "детям о том, что они участвуют в делах, связанных с общественно полезным трудом в школе".

Ее первый заместитель Яна Лантратова (СРЗП) вспомнила, что раньше "было совершенно нормально - убрать класс, поучаствовать в субботнике на пришкольной территории". "А потом это запретили. Могла приехать прокуратура и наказать педагогов и руководство школы, - рассказала депутат. - В некоторых школах, понимая, как это важно для воспитания детей, вынуждены были брать с детей расписку о том, чтобы их ребенок мог участвовать в трудовом мероприятии. Это абсурд".

Согласно нынешнему законодательству, трудовое воспитание в школах может быть признано нелегальным и привести к штрафу в размере от 30 до 300 тысяч рублей.

Джамаладин Гасанов (ЕР) тоже назвал абсурдным, что формально учитель даже не может пригласить ребенка вытереть доску.

"Мужчина должен уметь все. Ничего зазорного не вижу в том, чтобы ребенок научился забивать гвозди. Хороший и нужный законопроект для будущего нашей страны", - сказал он.

В ЛДПР концепцию инициативы поддержали, ведь важно вернуть в школы полезный советский опыт, когда дети сами поддерживали чистоту, отметил лидер партии и фракции Леонид Слуцкий. При этом он заметил, что текст законопроекта можно трактовать слишком широко, ведь "общественно-полезный труд" указан без детализации.

"Очень не хотелось бы, чтобы вольные расширительные толкования ударили по детям. Надо прописать все черным по белому, а не создавать правовую размытость, которая может привести к конфликтным ситуациям между учителями, учениками и их родителями", - заявил политик.

Один из авторов, депутат ГД Татьяна Дьяконова пояснила "РГ", что значит "общественно-полезный труд". "К примеру, высадить весной цветы во дворе школы, украсить класс или актовый зал к какому-нибудь мероприятию, помочь с оформлением выставки в музее и другие полезные дела. Подчеркну, речь идет про посильный труд по возрасту ребенка, а не про "возвращение мытья полов", как опасаются некоторые, - заявила она. - Речь про работу, которую интересно делать со сверстниками и учителями - сообща. Про труд, результаты которого ребята видят, ценят, которыми гордятся. А, значит, будут бережно относиться ко всему в школе, дома, на улице".

В профильном комитете также разъяснили, что привлечение к труду - это, например, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, спортзале и т.п.

Свое дополнение в комментарии "РГ" предложил и представитель ЕР Никита Чаплин. "Уверен, что дети больше будут ценить посаженные собственноручно деревья в школьном саду, и эти навыки земледелия точно пригодятся им в будущем. Однако, думаю, что все же среди детей предварительно стоит проводить опрос и предложить варианты видов деятельности на выбор, - заявил он. - Чтобы это не было принуждением со стороны педагогов, а скорее предложение заняться командообразованием с пользой для школы".

Депутат ГД Анатолий Бифов (КПРФ) высказал мнение, какие трудовые навыки нужны в школах. "Детей на элементарной практике начнут обучать прибивать гвоздь, изготавливать стул или стол. Девочек, наверное, шить, вязать, готовить еду. Так это было в мое время на уроках труда, - заявил он. - Возможно чему-то их еще будут обучать, что необходимо для любого человека".

По его оценке, уроки труда прививают ребенку уважение к работе. "Очень приятно смотреть на лицо ребенка, который смог самостоятельно что-то сделать, - отметил депутат. - Обратите внимание, что сейчас есть поколение отцов, которые даже гвоздь не могут прибить. Потому что их никто этому не учил. А чему они своих детей научат? Ведь уроки труда это еще и развитие мелкой моторики у детей, привитие логически мыслить".