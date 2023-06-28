Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой региона Сергеем Меликовым. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин отправился в Дагестан для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам Пескова, вторую половину дня российский лидер проведет в Дагестане. При этом график президента не менялся.

Как сообщил Песков, на совещании Путин прослушает доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в регионе, а также доклад главы региона о развитии туристической инфраструктуры республики.