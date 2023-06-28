Лукашенко вспомнил о выяснении отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения, но сейчас никого не нужно агитировать за углубление белорусско-российского партнерства. Об этом он заявил в видеообращении к Х Форуму регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе, передает РИА Новости.