Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравлении мусульманам РФ с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.

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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных мусульманских праздников. Он отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, и продолжается два-три дня. Праздник знаменует собой завершение хаджа — ежегодного паломничества мусульман со всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).

Путин отметил, что этот Курбан-байрам имеет глубокий нравственный и духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Российская мусульманская община «играет большую, созидательную роль в жизни страны» и вносит значимый вклад в сохранение семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения, подчеркнул глава государства.