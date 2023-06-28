В МИД назвали СВО самой эффективной правозащитной операцией

Заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев назвал специальную военную операцию (СВО) России самой эффективной правозащитной операцией. Его слова приводит РИА Новости.

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Андреев заявил, что «русофобская линия» ведется давно и сейчас переживает обострение, на фоне которого российскому народу нужно единым и сплоченным, отстаивая свои права в том числе вооруженным путем. «Это правозащитная операция. Может быть, самая эффективная правозащитная операция по обеспечению прав и законных интересов наших соотечественников на Украине», — сказал дипломат.

Также, по словам дипломата, в попытках оказать давление на диаспору России, страны Запада раскрутили «маховик русофобии» и дискриминации всего российского, русского. «Это отвратительно, с этим надо бороться. Но это часть противодействия коллективного Запада и России», — подчеркнул собеседник агентства.